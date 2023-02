Bosch, utile sale a 3,7 miliardi. Fatturato in crescita a 88,7 miliardi, rispettati target 2022

Bosch archivia un 2022 in crescita in quello che definisce «un contesto difficile» e chiude l’esercizio con una fatturato che sale a 88,4 miliardi di euro e utile netto che migliora a 3,7 miliardi di euro. Le vendite sono aumentate del 12% rispetto all’anno precedente, pari a circa il 10% al netto degli effetti valutari. L’utile netto ante oneri finanziari e imposte ha raggiunto i 3,7 miliardi di euro con un margine atteso oltre il 4%. «Il difficile esercizio 2022 dimostra ancora una volta che Bosch è a prova di crisi e possiede una forte capacità innovativa» ha dichiarato Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Bosch in occasione della presentazione dei dati di bilancio preliminari. «In un contesto sfidante, stiamo creando le nostre opportunità di crescita in tutto il mondo con investimenti mirati e rafforzando la nostra presenza internazionale.

Vogliamo offrire alle persone di tutto il mondo una ‘tecnologia per la vità, dando così anche un contributo alla società: dal riscaldamento rispettoso del clima al risparmio energetico, fino alla mobilità sostenibile.» «È incoraggiante che tutte le aree geografiche abbiano riportato un aumento significativo del fatturato» ha dichiarato Markus Forschner, Cfo del gruppo Bosch. «La crescita è stata particolarmente sostenuta nella seconda metà del 2022». Per il 2023 Bosch si aspetta un rallentamento dell’economia e prevede una crescita della produzione economica mondiale inferiore al 2%. Tuttavia, il gruppo, ha spiegato, si prefigge di aumentare le vendite e di migliorare ulteriormente la propria redditività. «Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di rendimento a lungo termine di almeno il 7%» ha spiegato Forschner. «Riusciremo a mantenerci stabili nella tempesta di questo contesto economico, da un lato garantendo la nostra redditività e forza finanziaria e dall’altro realizzando investimenti e possibili acquisizioni».