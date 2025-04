Brasile: +40% vendite modelli elettrificati nel primo trimestre (19.530 Phev, 12.993 Bev e 10.724 Mev). Boom per Byd

Aumentano anche in Brasile le vendite totali di veicoli elettrificati, trainate dalla crescente domanda di ibridi: +39,6% nel primo trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, per un totale di 50.074 unita. Solo per il segmento ibridi, l'aumento e stato del 70,5%. Lo riporta Fenabrave, associazione brasiliana dei concessionari. La quota di mercato dei veicoli elettrici e salita al 12,5%, in aumento di quasi 3 punti su base annua. Secondo l'Associazione brasiliana dei veicoli elettrici (Abve), i veicoli ibridi plug-in sono stati la scelta piu popolare tra i consumatori in cerca di un veicolo elettrico, con 19.530 unita vendute nel primo trimestre, l'83,6% in piu rispetto all'anno scorso. I veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno rappresentato 12.993 unita vendute (-8,3%) e altri 10.724 veicoli sono mild hybrid. Il calo dei full electric, secondo l'associazione, e dovuto allo scetticismo generale dei consumatori nei confronti dell'infrastruttura di ricarica brasiliana e della crescente popolarita degli ibridi plug-in.

La casa automobilistica cinese BYD ha ulteriormente incrementato la sua quota di mercato dei veicoli elettrici in Brasile nel primo trimestre, grazie a sconti aggressivi per i suoi veicoli ibridi ed elettrici (fino a 3.400 dollari per Bev), oltre ad altri benefit per oltre 1.700 dollari per i suoi veicoli ibridi plug-in. BYD ha venduto circa 11.710 unita Phev, piu del doppio rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha rappresentato il 31,4% del mercato totale full hybrid nel primo trimestre. Secondo l'azienda, 7 veicoli elettrici a batteria su 10 venduti in Brasile provengono da BYD. Volvo segue con quasi 1.200 veicoli elettrici venduti e GWM si e classificata al terzo posto con sole 814 unita vendute.

Nel complesso, BYD detiene il 42,7% del mercato brasiliano dei veicoli elettrici, seguita da Fiat con il 14,8% e GWM con una quota di mercato del 13,4%. Entrambi i marchi cinesi prevedono di avviare la produzione di auto in Brasile entro la fine dell'anno. BYD ha inoltre acquisito i diritti di estrazione per due distinti siti di produzione di litio nel Paese, nel tentativo di semplificare l'intera attivita, che rappresenta il suo piu grande mercato al di fuori della Cina. Fiat, che ha debuttato nel segmento dei veicoli elettrici a novembre e commercializza solo modelli mild hybrid, ha venduto 7.400 unita, classificandosi al secondo posto con una quota di mercato del 19,8% nel periodo gennaio-marzo. Nonostante il calo delle vendite di Bev, BYD e comunque riuscita a rafforzare la propria posizione dominante sul mercato. La casa automobilistica cinese ha venduto 9.680 veicoli elettrici nei primi tre mesi dell'anno, oltre il 75% delle quasi 12.880 unita vendute nello stesso periodo.