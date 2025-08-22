Brasile, Governo negozia con cinese Catl per incrementare produzione di batterie auto

Il Ministro brasiliano delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira, ha incontrato i rappresentanti dell'azienda cinese Contemporary Amperex Technology Limited (Catl) per incrementare la produzione nazionale di batterie, rafforzare la mobilità elettrica e consolidare la posizione del Brasile come leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e dell'accumulo. Durante l'incontro, Silveira ha sottolineato che la cooperazione internazionale è essenziale per consolidare la leadership del Brasile nel programma per le energie rinnovabili. «La partnership con CatL simboleggia la fiducia del settore privato internazionale nel potenziale energetico del Brasile. Vogliamo trasformare la nostra leadership nell'energia pulita in posti di lavoro, reddito e innovazione per i brasiliani», ha affermato.

Catl è attualmente il più grande produttore e fornitore al mondo di soluzioni per batterie per veicoli elettrici e vari sistemi di accumulo di energia. Con una quota del 39% del mercato globale delle batterie per veicoli elettrici e del 37% nel segmento dell'accumulo, l'azienda è considerata dal settore un importante contributore alla transizione energetica in Brasile e a livello globale. «Il governo del Presidente Lula ha un impegno incrollabile per una transizione energetica equa, inclusiva e sostenibile. Il nostro impegno è garantire che il Brasile continui a essere leader mondiale nelle energie rinnovabili, attraendo investimenti all'avanguardia e creando posti di lavoro, ma sempre con la responsabilità ambientale che caratterizza il nostro percorso», ha aggiunto il Ministro.