Brasile, impennata di vendite di veicoli a gennaio: +12,9%. Immatricolate 143 mila unità, tra auto, camion, furgoni e autobus

BRASILIA - A gennaio la vendita di auto e camion in Brasile ha registrato una crescita del 12,9% rispetto allo stesso mese del 2022, secondo i dati della Federazione nazionale dei distributori di veicoli (Fenabrave). In numeri assoluti, il mese scorso sono state vendute 142,8 mila auto, camion, furgoni e autobus, ha dichiarato il presidente di Fenabrave, Mauricio Andreta Junior. L’imprenditore ha sottolineato che il forte aumento delle vendite di gennaio è dovuto, in parte, al fatto che gennaio dello scorso anno è stato un mese di poche vendite. «Dobbiamo ricordare che a gennaio 2022 il nostro settore ha registrato il peggior risultato di quel mese dal 2017», ha commentato Andreta Junior. Nel confronto dello scorso gennaio con dicembre 2002, invece, si osserva un calo del 34,2%.