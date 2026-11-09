Brasile, la Tim collegherà con una rete privata (4G e 5G) fabbrica e veicoli elettrici della Byd

La compagnia telefonica Tim Brasil e il colosso cinese delle auto elettriche Byd hanno siglato un accordo per ampliare la connettività degli stabilimenti e dei veicoli della casa automobilistica in Brasile. L'intesa prevede una rete cellulare privata 4G e 5G, riservata alla fabbrica di Camaçari, nello Stato di Bahia, e destinata a collegare linee produttive, macchinari, sistemi di controllo e lavoratori. «Un ecosistema complessivo», ha spiegato a Valor Economico il vicepresidente senior di Byd Brasil, Alexandre Baldy, sottolineando che nel complesso transitano ogni giorno tra 14mila e 15mila persone. La rete dovrebbe migliorare l'efficienza della catena di approvvigionamento e integrare i sistemi industriali.

La collaborazione estenderà inoltre la copertura dei servizi digitali ai quasi 400mila veicoli elettrici e ibridi Byd in circolazione nel Paese. Attraverso lo smartphone, i clienti potranno gestire funzioni come climatizzazione, apertura delle portiere e localizzazione dell'auto. «Siamo già presenti nel 60% delle vendite di auto connesse», ha dichiarato il presidente di Tim Brasil, Alberto Griselli. I servizi saranno fatturati alla casa automobilistica e non agli utenti. La Tim, che copre con il 4G tutti i comuni brasiliani e con il 5G oltre 1.170 città, sta inoltre negoziando una partnership satellitare per raggiungere le aree più remote. La tecnologia, ha precisato Griselli, sarà «complementare alla nostra».