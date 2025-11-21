Brasile, il presidente Lula apre il Salone Internazionale dell'Automobile di San Paolo

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha inaugurato il Salone Internazionale dell'Automobile di San Paolo, evento di riferimento per l'industria automobilistica latinoamericana, tornato dopo sette anni di assenza. Lo rendono noto i principali media brasiliani. L'edizione 2025, in programma dal 22 al 30 novembre, è considerata strategica per i grandi gruppi globali e per i nuovi investimenti nella mobilità elettrica, settore su cui il governo punta per rilanciare produzione, occupazione e attrazione di capitali esteri.

Lula, accompagnato dal vicepresidente e ministro dell'Industria Geraldo Alckmin, ha partecipato all'apertura ufficiale alle 18 presso il Centro delle Convenzioni Anhembi. Al centro degli incontri con imprese e delegazioni internazionali ci saranno gli incentivi ai veicoli a basse emissioni e i progetti di industrializzazione verde. Subito dopo la cerimonia, Lula volerà in Sudafrica per partecipare nel fine settimana al G20 dove presenterà le opportunità del mercato brasiliano e discuterà della transizione energetica dell'industria.