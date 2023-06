Brasile, vendite auto -5,6%: mercato ai minimi dal 2016. Si attendono misure governo per ridurre costo di utilitarie

RIO DE JANEIRO - Le vendite di veicoli nuovi, in Brasile, sono diminuite del 5,6% a maggio, rispetto allo stesso mese del 2022: secondo la Federazione nazionale dei concessionari (Fenabrave) è stato il peggior mese di maggio dal 2016. Il mese scorso sono stati venduti 176.500 veicoli, tra cui autovetture, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Nel risultato cumulato dell’anno, il numero di veicoli immatricolati ha raggiunto quota 808,8 mila. C’è stata una crescita del 9,8% delle vendite rispetto ad aprile, ma per Fenabrave l’aumento è dovuto ai quattro giorni lavorativi in più di maggio (a causa delle ferie pasquali del mese precedente). Secondo gli analisti, i consumatori stanno aspettando il pacchetto di misure per ridurre il costo delle auto utilitarie annunciato recentemente dal governo.