Brasile, vendite auto elettriche triplicate nel primo semestre 2026. Tra gennaio e giugno immatricolate 90.470 vetture zero emissioni

Le vendite di auto 100% elettriche in Brasile sono quasi triplicate nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra gennaio e giugno sono state immatricolate 90.470 vetture a zero emissioni, contro le 30.534 registrate nei primi sei mesi del 2025, con un incremento del 196%, secondo i dati diffusi dalla Federazione nazionale della distribuzione dei veicoli (Fenabrave). Il trend positivo è proseguito anche a giugno. Rispetto a maggio, le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumentate dello 0,84%, mentre il confronto con giugno 2025 evidenzia una crescita del 258%.

«Pur rappresentando ancora volumi inferiori rispetto ad altri segmenti, le auto elettriche stanno ampliando in modo costante la loro quota nel mercato interno», ha dichiarato in nota il presidente di Fenabrave, Arcelio Junior. Continua a crescere anche il mercato delle auto ibride, che resta il principale tra i veicoli elettrificati. Nei primi sei mesi del 2026 sono state immatricolate 154.472 vetture ibride, in aumento dell'85% rispetto alle 83.468 dello stesso periodo del 2025. Nel solo mese di giugno, le vendite di ibride sono salite dell'8,9% rispetto a maggio e del 116% su base annua.