Brembo, accordo strategico con la cinese Jac Motors con focus all'innovazione tecnologica per la mobilità del futuro

Brembo compie un ulteriore passo in avanti verso l'innovazione tecnologica per la mobilità del futuro. Il gruppo siglato un accordo di cooperazione strategica con Jac Group, uno dei principali produttori di auto cinesi. La Cina è un «mercato strategico per Brembo. Questa partnership rappresenta un passo importante nel nostro ruolo di solutions provider», afferma il ceo di Brembo Daniele Schillaci. L'accordo, siglato nella sede centrale di Jac a Hefei, in Cina, rappresenta una tappa significativa per entrambe le aziende e pone le basi per una partnership più ampia, fondata sull'obiettivo comune di portare sul mercato le tecnologie più avanzate per la mobilità di nuova generazione. Grazie a questa collaborazione, Brembo e Jac lavoreranno insieme per sviluppare sistemi frenanti evoluti e soluzioni software avanzate, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato automotive cinese. Fondato nel 1964, Jac è un gruppo automobilistico integrato a livello globale che copre l'intera filiera della ricerca e sviluppo, produzione, vendita e servizi per veicoli commerciali e passeggeri.

L'azienda ha sviluppato tecnologie di punta nei tre principali sistemi elettrici e posizionando la propria presenza nell'industria dell'auto intelligente. Con Brembo «abbiamo già costruito una solida base lavorando insieme sulla Maextro S800», spiega Xiang Xingchu, segretario del comitato di Partito, presidente e general manager di Jac group. «Questo accordo strategico - aggiunge - segna l'inizio di una nuova fase di collaborazione e di sviluppo congiunto, per offrire agli utenti esperienze di guida più sicure e di qualità superiore». Sebbene non confermato da Brembo, una partnership sul digitale e sui freni del futuro lascia pensare che l'accordo possa riguardare anche Sensify, il sistema frenante intelligente che l'azienda ha sviluppato e presentato a fine 2021. Unendo i «nostri sistemi frenanti con software proprietari e competenze digitali, offriamo ai nostri clienti soluzioni integrate a più alto valore aggiunto», conclude Schillaci.