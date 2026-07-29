Brembo cresce oltre le attese, ricavi del semestre sfiorano 2 miliardi (+2,1%). Utile a 117,6 milioni (+20,1%)

Brembo chiude il primo semestre dell'anno con ricavi a 1,92 miliardi di euro, in aumento del 2,1% rispetto al primo semestre del 2025 (+4,4% a parità di cambi). Il periodo chiude con un utile netto di 117,6 milioni e si confronta con 97,9 milioni al 30 giugno 2025 (+20,1%). Il gruppo mette a segno un secondo trimestre oltre le attese con ricavi in crescita del 6,4% a 983 milioni di euro, il margine operativo lordo a 162 milioni (+9,8%) e l'utile netto a 61 milioni (+30%).

Alla luce dei risultati ottenuti Brembo aggiorna la guidance per il 2026, migliorandola rispetto alle indicazioni precedenti comunicate il 7 maggio: ricavi in crescita intorno al 5% a parità di cambi (migliorativo rispetto al 3% comunicato il 7 maggio); Ebitda margin pari a circa il 16,5% dei ricavi; Investimenti pari a circa 350 milioni; Indebitamento inferiore a 700 milioni. Alla luce della volatilità del quadro geopolitico e macroeconomico, che limita la visibilità sull'andamento dei mercati, il Gruppo Brembo «monitorerà costantemente l'evoluzione del contesto di riferimento e adeguerà le proprie indicazioni ove opportuno», si legge in una nota.

Nel primo semestre per il gruppo Brembo, il settore auto è sostanzialmente stabile, a +0,5%, quello dei motocicli cresce del 10,0% e quello dei veicoli commerciali dell'8,1%. Il settore delle competizioni, che include i ricavi di Ohlins, decresce dell'1,3%. A livello geografico, le vendite crescono in Italia (+1,5%), Francia (+20,3%) e Regno Unito (+2,0%; +1,4% a cambi costanti), mentre calano in Germania (-2,5%).

In aumento anche il Nord America (Stati Uniti, Messico e Canada), con un +3,6% (+9,9% a cambi costanti), il Sud America (Brasile e Argentina), con un +12,1% (+7,5% a cambi costanti), e l'India, con un +7,6% (+23,9% a cambi costanti). In Cina le vendite registrano una flessione dell'11,2% (-10,2% a cambi costanti). Il margine operativo lordo (Ebitda) al 30 giugno 2026 ammonta a 316,7 milioni (16,5% dei ricavi) e si confronta con 300,9 milioni del primo semestre dell'anno scorso. Nel semestre sono stati realizzati investimenti netti per 32,5 milioni, di cui 5,0 milioni per incrementi beni in leasing.

«Il secondo trimestre si è chiuso con risultati superiori alle aspettative, che hanno portato a un miglioramento della guidance». Così il presidente esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi commentando i risultati del primo semestre. «Nel semestre, Sensify - aggiunge - ha compiuto progressi significativi: dall'avvio della produzione per un costruttore automobilistico globale ai nuovi contratti, fino alla partnership per la diffusione su larga scala in Cina, confermando il potenziale di crescita di questa piattaforma innovativa nel lungo periodo.

Una direzione coerente con quanto emerge da una nuova ricerca del Gruppo Economist: con l'evoluzione della mobilità, sicurezza e fiducia nelle tecnologie diventano sempre più centrali. Nei veicoli definiti dal software, il vehicle corner sarà uno dei principali ambiti di innovazione. Brembo è ben posizionata per guidarne l'evoluzione, estendendo la propria leadership dalla frenata al controllo intelligente del veicolo».