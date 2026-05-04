Brembo, entra in produzione sistema di frenata intelligente Sensify. Per il nuovo standard impiego industriale su larga scala

Brembo rende noto che Sensify, il nuovo standard nella frenata intelligente, è entrato in produzione per un costruttore globale di veicoli e sarà montato di serie sul 100% dei veicoli del programma, per un impiego industriale su larga scala. Questo traguardo – si legge in una nota – “rappresenta un passo avanti significativo nell’adozione di sistemi di frenata con tecnologia by-wire e basati su software, per applicazioni chiave per la sicurezza in ambito automotive”. Per Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo, Sensify “apre la strada alla prossima generazione di veicoli software-defined, in linea con il nostro obiettivo di lungo periodo di contribuire a un futuro senza incidenti”.

La piattaforma nasce come architettura priva di fluido, che ripartisce il controllo su ciascuna ruota, eliminando i circuiti idraulici e i sistemi di attuazione centralizzati. Questo approccio consente una modulazione precisa e continua della frenata, favorendo un comportamento del veicolo stabile e controllato anche in condizioni di guida complesse e variabili, contribuendo a una guida più serena. Oltre all’avvio della produzione di Sensify per un costruttore globale, Brembo ha inoltre recentemente firmato ulteriori contratti con nuovi clienti. Di conseguenza, il Gruppo prevede di equipaggiare centinaia di migliaia di veicoli all’anno, aprendo la strada a una diffusione su larga scala del sistema di frenata.