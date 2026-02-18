Brembo debutta in S&P Global Sustainability Yearbook. Agenzia rating sceglie aziende con migliori performance sostenibilità

Brembo è stata inclusa per la prima volta nello S&P Global Sustainability Yearbook 2026, la pubblicazione annuale dell’agenzia di rating Standard & Poor’s Global che seleziona le aziende con le migliori performance in ambito Esg a livello globale. Come si legge in una nota, Brembo ha avuto la qualifica “Sustainability Yearbook Member” tra le imprese valutate nel settore Auto Components, "confermando la solidità del proprio percorso e l’efficacia delle strategie adottate per integrare la sostenibilità all’interno del gruppo". Il riconoscimento si basa sui risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment (Csa) di S&P Global, rating Esg che nell’edizione 2025 ha valutato il profilo di oltre 9.200 aziende, selezionandone 848 per l’inclusione nel Sustainability Yearbook 2026.

Sulla base dei dati 2024 presentati da Brembo, il gruppo ha ottenuto un punteggio Csa di 60/100, superiore alla media di settore pari a 34/100, dimostrando un approccio strutturato e coerente alle tematiche di sostenibilità. I risultati del Csa contribuiscono inoltre alla composizione dei Dow Jones Best-in-Class Indices, gli indici azionari internazionali che valutano le aziende più virtuose in termini Esg. Brembo è anche l'unica azienda italiana ad aver conseguito la doppia “A” da Cdp per l’impegno nella sostenibilità ambientale. "Questi risultati confermano l’impegno concreto e continuo di Brembo nel creare valore nel lungo periodo, attraverso investimenti responsabili, innovazione tecnologica e una governance orientata a una crescita sostenibile, misurabile e trasparente", commenta la società.