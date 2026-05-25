​Brembo, il titolo prosegue il rally in Borsa: +2,3% dopo le notizie del rafforzamento in Cina

Prosegue il rally di Brembo che a Piazza Affari (Ftse Mib +0,8%) mette a segno un rialzo del 2,3% a 11,11 euro dopo che venerdì aveva guadagnato oltre il 4%. Il mercato apprezza l’accordo, annunciato proprio venerdì, di una Jv con i cinesi di Ningbo Huaxiang Electronic per far crescere in Cina il Sensify, ossia il sistema frenante intelligente "by-wire" che sostituisce i classici impianti idraulici con l'intelligenza artificiale e il software. Nel dettaglio l’intesa prevede una collaborazione tra i due gruppi per localizzare la tecnologia Sensify e favorirne l’industrializzazione e l’applicazione su larga scala in Cina. Nell’ambito della partnership, le due società collaboreranno per supportare il lancio industriale di Sensify nel mercato cinese, con l’obiettivo di favorire la diffusione di architetture automobilistiche di nuova generazione definite dal software (“software-defined vehicles”).

Gli analisti di Banca Akros ritengono che la partnership sia “molto positiva per Brembo, poiché potrebbe consentire al gruppo di rafforzare la propria presenza in uno dei mercati automobilistici più avanzati e orientati all’innovazione tecnologica al mondo”. Alla luce di questi sviluppi, “aumentiamo il target price a 12 euro da 11, applicando un multiplo P/E obiettivo di 15 volte (rispetto al precedente 14 volte) sull’utile per azione stimato per il 2027 pari a 0,79 euro, incorporando una prospettiva di crescita di lungo termine più favorevole grazie all’ulteriore espansione della tecnologia Sensify”. I broker confermano il giudizio “Accumulate” sul titolo. Inoltre, proseguono gli esperti, “storicamente, negli ultimi 7 anni, Brembo ha trattato in una fascia di valutazione P/E compresa tra 7,6 - 16,9 volte, con una media di 13,3 volte. Il multiplo obiettivo implicato (15 volte) rappresenta quindi un premio di circa il 13% rispetto alla media storica”.

“Nbhx”, fa notare Equita, “è una società con fatturato di dimensioni simili a Brembo a controllo famigliare quotata alla Borsa di Shenzhen con una capitalizzazione di oltre 3,1 miliardi di euro”. La società cinese, proseguono “non è attiva nella produzione di sistemi frenanti, ma ha competenze in ambito elettronico e collaborerà al fine di costruire una supply chain locale in grado di sostenere un aumento della produzione, oltre a supportare dal punto di vista commerciale Brembo al fin di siglare nuovi contratti con car-maker locali”. Lo schema prevede due Jv: “una a maggioranza Brembo che si occuperà di ingegneria/produzione e una a maggioranza Nbhx che si occuperà della commercializzazione”. Gli analisti ricordano che “non ci sono indicazioni né su tempi prevedibili per la firma di nuovi ordini, né sui potenziali volumi, ma rafforzarsi sul mercato cinese con un partner locale rende più visibile il potenziale upside del Sensify che allo stato attuale nella nostra valutazione confermiamo in 2 euro per azione”. Il report ricorda anche che in Cina, lo scorso febbraio, Brembo aveva annunciato un accordo di cooperazione strategica con Jac Group (cui Brembo attualmente fornisce solo dischi e pinze limitatamente alla Maextro S800, berlina di ultra-lusso full-size elettrica e Erev prodotta in collaborazione con Huawei) riguardante anche il Sensify, sebbene li comunicato non lo citasse esplicitamente. “Jac”, evidenziano, “produce solo circa 1 milione di auto, ma per Brembo si tratta di conquistare ulteriori quote di mercato”.