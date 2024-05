Brembo mette il turbo, per la prima volta supera 1 miliardo di ricavi nel trimestre

Brembo mette il turbo e archivia i primi tre mesi dell'anno con risultati robusti. I ricavi volano oltre un miliardo di euro, per la prima volta in un singolo trimestre. Il gruppo entra nel 2024 con «risultati positivi. Da parte del management c'è grande soddisfazione perché per la prima volta siamo riusciti a superare un miliardo di ricavi nel trimestre», afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. Guardando al dettaglio dei risultati finanziari emerge il record del fatturato che si attesta a 1.004 milioni, in crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un traguardo ottenuto grazie all'aumento dei volumi in tutti i settori in cui il gruppo opera. In particolare il settore dell'auto cresce del 5,5%, le applicazioni per motocicli (+2%), e quelle per le competizioni (+6,3%). In lieve calo (-1,1%) le applicazioni per veicoli commerciali. Andamento positivo anche a livello geografico, con l'Italia (+3%) e la Germania (+5,4%). Particolarmente significativa la crescita dell'India (+22,3%), della Cina (+6,5%), e del Giappone (+16,1%). Risultati positivi «nonostante un contesto complesso. I ricavi sono stati sostenuti dall'aumento dei volumi nei nostri segmenti di business chiave e nei principali mercati», aggiunge Tiraboschi.

Tra gli altri indicatori finanziari si registra anche la crescita del margine operativo lordo (Ebitda) che si attesta a 176,8 milioni (+5,1%). In lieve flessione, invece, l'utile netto che si attesta a 75,2 milioni (-2,2%), principalmente dovuto a «questioni relative a scritture contabili legate alla conversione dei cambi». Bene anche gli investimenti che si attestano a 75,2 milioni. Nei mesi scorsi il gruppo ha annunciato un investimento di 40 milioni di euro per un nuovo stabilimento in Thailandia. Un sito che realizzerà sistemi frenanti per i costruttori di moto ed avvierà la produzione all'inizio del 2025. Con questa questa struttura «abbiamo posto le basi per ulteriori sviluppi del business di Brembo nel Sud-est asiatico. Stiamo continuando a investire per favorire la strategia di espansione globale del gruppo». Non vanno trascurati anche gli investimenti in sviluppo e ricerca che «rappresentano per noi un driver molto importante per avere soluzioni più innovative da proporre ai nostri clienti», conclude Tiraboschi. I risultati dei primi tre mesi dell'anno consentono a Brembo di prevedere per il 2024 una moderata crescita dei ricavi, mantenendo i margini percentuali in linea con quelli del 2023.