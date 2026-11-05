Brembo, nei 9 mesi l'utile cresce del 7,7% a 175,3 mln. Ricavi +3,3% a 2,882 miliardi. Confermata guidance 2026

Nei primi nove mesi dell'anno Brembo ha messo a segno un utile netto in rialzo del 7,7% a 175,3 milioni di euro, con un'incidenza del 6,1% sui ricavi, aumentati del 3,3% a 2,882 miliardi (+4,5% a cambi costanti). Invece, nel terzo trimestre il gruppo dei freni ha riportato un utile netto di 57,7 milioni di euro, in calo dell'11,1% e con un'incidenza del 6% sui ricavi, che sono saliti del 5,8% a 961,6 milioni. Nei nove mesi l'Ebitda si è attestato a 158,4 milioni (-2,2%) e l'Ebit a 86,9 milioni (-7%), mentre nei nove mesi l'Ebitda è stato di 475 milioni (+2,6%) e l'Ebit di 262,6 milioni (+2,6%). Alla luce dei conti, la società ha confermato le guidance 2026, già migliorate a luglio, "nonostante le difficoltà macroeconomiche del settore".

Il gruppo attende ricavi in crescita intorno al 5% a parità di cambi, un margine Ebitda del 16,5%, investimenti per circa 350 milioni e un indebitamento inferiore a 700 milioni. Nei nove mesi Brembo "cresce in un mercato mondiale dell’auto ancora in contrazione. La conferma della guidance per il 2026 riflette la solidità del gruppo e la capacità di realizzare le nostre priorità strategiche", ha detto il presidente esecutivo, Matteo Tiraboschi, spiegando che il gruppo prosegue "con il consistente piano di investimenti di quest’anno, destinato a sostenere l’innovazione, lo sviluppo delle nostre tecnologie e l’evoluzione dei nostri siti produttivi nel mondo". Nei nove mesi, l'indebitamento è calato a 727,8 milioni di euro, contro gli 847,2 milioni dello stesso periodo del 2025.