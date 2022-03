Brembo: nel 2021 utile vola a 215,5 milioni, ricavi +25,8%. Dividendo da 0,27 euro. Tiraboschi, chiudiamo anno sfidante

BERGAMO - Brembo chiude il 2021 con un utile netto che sale a 215,5 milioni di euro, in crescita del 57,9% rispetto al 2020. In crescita anche i ricavi che si attestano a 2,78 miliardi di euro, in aumento del 25,8% rispetto all’anno precedente. Il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,27 euro per azione. Andamento positivo anche per l’Ebitda che raggiunge 502,7 milioni (+18,1%). Gli investimenti ammontano a 236,2 milioni. Nel quarto trimestre i ricavi sono stati pari a 735,8 milioni (+13,4%). Il risultato prima delle imposte ammonta a 63,3 milioni (8,6% dei ricavi), mentre l’utile netto è pari a 46,9 milioni (6,4% dei ricavi). I primi mesi del 2022 di Brembo si sono aperti «positivamente per quanto riguarda i volumi e la saturazione della capacità produttiva. Osserviamo con estrema attenzione l’evoluzione della crisi Russia-Ucraina; l’impatto diretto sul Gruppo è circoscritto, non avendo una presenza produttiva in quell’area ed essendo limitata l’esposizione ai clienti della regione, mentre resta forte il presidio sugli approvvigionamenti delle materie prime e sui costi di produzione». «Con i risultati della gestione 2021, approvati oggi dal consiglio di amministrazione, Brembo chiude positivamente un anno sfidante».

Lo afferma il presidente esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, illustrando i risultati del 2021. L’azienda ha generato ricavi «superiori anche al 2019 e ha preservato la propria profittabilità, sebbene il contesto di mercato sia stato influenzato dal forte impatto negativo dell’inflazione delle materie prime e della carenza dei semiconduttori».. A livello geografico, nel 2021 tutti i mercati in cui il Gruppo Brembo opera hanno registrato una crescita rispetto all’anno precedente. Le vendite in Italia sono cresciute del 31,1%, in Germania del 24,6%, in Francia del 15,1%, nel Regno Unito del 17,7%. Per quanto riguarda i paesi extra-europei, l’India è in crescita del 28,2% (+32,4% a cambi costanti), la Cina del 28,8% (+25,2% a cambi costanti), mentre il Giappone chiude a +12,1% (+11,1% a cambi costanti). Il Sudamerica cresce del 22,0%, mentre il Nord America (Usa, Canada e Messico) aumenta del 25,2%. Per quanto riguarda i segmenti di mercato, le applicazioni per auto aumentano del 22,1%, quelle per motocicli del 55,2% (+42,6% a parità di perimetro di consolidamento), i veicoli commerciali del 26,3%, mentre il settore delle competizioni cresce del 22,7%.

Brembo ha reso noto che Laura Cioli, amministratore indipendente, ha rassegnato le dimissioni dal consiglio d’amministrazione per il cumulo di incarichi a seguito di un nuovo impegno professionale. Brembo esprime «gratitudine a Laura Cioli per l’attività svolta e l’impegno profuso in questi anni a favore della Società». Il cda ha proceduto a nominare per cooptazione Manuela Soffientini quale nuovo amministratore indipendente e membro del comitato controllo, rischi e sostenibilità e del comitato remunerazione e nomine. Infine, il consigliere indipendente, Elisabetta Magistretti è stata nominata presidente del comitato controllo, rischi e sostenibilità.