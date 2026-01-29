Brembo scatta in Borsa, +3,2% dopo i conti sopra le previsioni. Ricavi 2025 a 3,7 miliardi, Tiraboschi: «Risultati solidi in contesto complesso»

Brembo scatta in Borsa dopo i risultati preliminari oltre le previsioni. Il gruppo guidato da Matteo Tiraboschi nel 2025 ha messo a segno ricavi pari a 3,7 miliardi, in calo dell'1,6%. Il 6 novembre 2025, la stima comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. A Piazza Affari il titolo sale del 3,2% a 10,08 euro. Il Gruppo Brembo ha realizzato nel 2025 ricavi pari a 3,7 miliardi di euro, in calo dell’1,6% a parità di cambi rispetto al 2024. Il 6 novembre 2025, la stima prospettica comunicata al mercato prevedeva una riduzione del 2%. Anche il margine Ebitda per il 2025, che nei risultati preliminari ammonta a 610 milioni (16,5% dei ricavi), è leggermente migliore della guidance.

Gli investimenti per l’intero anno si attestano a 438 milioni (superiori ai 400 milioni previsti) e l’indebitamento è di 719 milioni, ossia minore rispetto a quanto ipotizzato a novembre. “I solidi risultati del Gruppo Brembo nel 2025 sono stati raggiunti nonostante un contesto particolarmente complesso, segnato da un calo significativo nella produzione di nuovi veicoli in Europa e Nord America, soprattutto nel segmento premium”, ha dichiarato in una nota il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. “Chiudiamo l’anno con un indebitamento inferiore alle nostre stime, pur a fronte di investimenti superiori alle previsioni”, ha continuato. I risultati consolidati definitivi del Gruppo saranno resi noti il prossimo 18 marzo.