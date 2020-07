Brembo, ricavi del semestre a 951 milioni nonostante Covid. Utile netto a 20 mln euro. Bombassei: «Solidità finanziaria, fiducia per futuro»

MILANO - Brembo chiude il primo semestre dell’anno con ricavi a 951 milioni di euro (-28,2%). Lo rende noto la società evidenziando che i risultati sono stati «fortemente condizionati dal dilagare della pandemia da Covid-19 che ha penalizzato in modo particolare il secondo trimestre dell’anno». Il semestre chiude con un utile netto di 20 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 143,3milioni, rispetto a 270,6 milioni del primo semestre dell’anno scorso . Il margine operativo netto (Ebit) si attesta a 38,8 milioni e si confronta con 174,5 milioni dello stesso periodo del 2019. Nel primo semestre Brembo ha effettuato investimenti per 73,4 milioni di euro. Le vendite, spiega la società nella nota dei risultati finanziari del primo semestre, per il settore auto sono in calo del 27,7%, le applicazioni per motocicli calano del 34,0%, quelle per veicoli commerciali del 25,6% e le competizioni del 27,5%rispetto allo stesso periodo del 2019.

A livello geografico, le performance delle diverse aree sono state influenzate dalla «tempistica di diffusione della pandemia da Covid-19 e dalla progressiva adozione delle misure di contenimento da parte delle diverse autorità governative», spiega Brembo. In Italia le vendite calano del 25,6%, in Germania del 32,5%, in Francia del 22,5% e nel Regno Unito del 40,5%. Nell’area asiatica, le vendite in India e Giappone calano rispettivamente del 43,4% e 12,1%, mentre in Cina diminuiscono di un modesto 2,4%, grazie ad una buona ripresa del mercato avvenuta nel secondo trimestre, che ha visto ricavi in crescita del 23,2%. Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messicoe Canada) è in calo del 34,8%, mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) registra una flessione del 43,9%. «I risultati del primo semestre 2020, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, evidenziano come, in un contesto così sfidante, Brembo abbia dimostrato una significativa resilienza, preservando la qualità dei margini e la solidità finanziaria».

Lo afferma il presidente di Brembo, Alberto Bombassei, commentando i risultati finanziari del primo semestre. «L’azienda - aggiunge - ritiene di avere un posizionamento favorevole per l’evoluzione del mercato, grazie all’impegno nell’innovazione, alla digitalizzazione e al rispetto dell’ambiente, nonostante il perdurare di una situazione di incertezza in cui versa il comparto automotive, ulteriormente acuita dalla crisi che ha investito l’economia globale. Guardiamo al futuro con fiducia, potendo contare su solide fondamenta e su un programma ambizioso di sviluppo proiettato al lungo periodo, che ci permetteranno di tornare a crescere».