Brembo, i ricavi nel trimestre vicini al miliardo di euro. Fatturato +12% a 961 milioni. L’utile a 76,8 milioni

Nel primo trimestre Brembo ha visto salire utile netto (+7,2%) e ricavi (+12,2%), con tutti i segmenti in cui il gruppo degli impianti frenanti opera che hanno mostrato un andamento positivo (il settore auto è in crescita del 12,9%, le applicazioni per motocicli del 3%, quelle per veicoli commerciali del 14% e le competizioni del 23,4% rispetto allo stesso trimestre del 2022). In particolare, la società ha registrato un utile netto pari a 76,8 milioni (8% dei ricavi), in aumento rispetto ai 71,7 milioni (8,4% dei ricavi) dello stesso periodo dell’anno scorso. Il giro d’affari è salito da 857,6 a 961,9 milioni. A livello geografico, le vendite crescono in Italia del 4%, in Germania del 26,8%, in Francia del 19,7%, nel Regno Unito del 2,4% (+3,1% a cambi costanti), mentre la Cina è in calo del 9,1% e il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita del 14,1%.

L’Ebitda è cresciuto dell’11,6% a 168,3 milioni (17,5% dei ricavi), l’Ebit del 12% a 104 milioni e l’utile prima delle imposte del 10,7% a 105 milioni. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo si attesta a 506,4 milioni, in aumento di 4,4 milioni rispetto al 31 dicembre scorso. Guardando avanti, il portafoglio ordini si conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi. La società ha segnalato che, salvo mutazioni significative dell’attuale contesto macroeconomico e geopolitico, Brembo si attende per l’anno in corso ricavi in crescita nell’intorno del 10% e margini percentuali in linea con l’anno precedente.

«Il contributo è arrivato da tutti i segmenti di business, a dimostrazione di come Brembo mantenga la propria posizione di leadership tecnologica nel mercato di riferimento. Nel contesto di un settore automotive in profonda trasformazione, stiamo investendo per rafforzare la nostra presenza industriale nel mondo», ha detto il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi.