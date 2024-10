Brembo, Schillaci: «Con l'AI accorciamo tempi ricerca e sviluppo e miglioriamo l'efficienza produttiva»

«Il futuro di Brembo è sempre più digitale e, in questo percorso, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale. Grazie all'integrazione dell'AI nel Gruppo, stiamo accorciando i tempi di ricerca e sviluppo per anticipare le esigenze del mercato e migliorare l'efficienza produttiva». Lo ha detto Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo in occasione della tappa italiana dell'AI Tour di Microsoft. «Siamo convinti che la tecnologia Microsoft, unita alla nostra esperienza nelle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale, rafforzi il ruolo di Brembo come solution provider per i nostri clienti."