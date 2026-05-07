Brembo, nella trimestrale l'utile sale a 57 mln (+11,2%). Ricavi 2026 attesi in crescita del 3%

Brembo archivia il primo trimestre con un utile netto di 57 milioni di euro, in crescita dell’11,2% rispetto ai 51,1 milioni al 31 marzo 2025. I ricavi netti consolidati, spiega una nota, ammontano a 937,4 milioni, in calo del 2,1% rispetto al primo trimestre del 2025, e in crescita dell'1,9% a parità di cambi. Il margine operativo lordo ammonta a 154,7 milioni (+0,9%), l’ebit è di 85,9 milioni (9,2% dei ricavi) e si confronta con 83,5 milioni del primo trimestre 2025 (8,7% dei ricavi). Gli oneri finanziari netti del trimestre ammontano a 7 milioni (9,3 milioni al 31 marzo 2025)e includono oneri finanziari per 9,4 milioni (8 milioni al 31 marzo 2025) e differenze cambio nette positive per 2,4 milioni (negative per 1,3 milioni al 31 marzo 2025). Il risultato prima delle imposte evidenzia un utile di 79,1 milioni e si confronta con 74,2 milioni al 31 marzo 2025.

Nel periodo in esame sono stati realizzati investimenti netti per 72,1 milioni, di cui 6,6 milioni per incrementi beni in leasing. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 692,9 milioni, in calo di 26,3 milioni al 31 dicembre 2025 e di 85,7 milioni rispetto al 31 marzo 2025. Brembo ha aggiornato la guidance 2026 migliorandola rispetto alle indicazioni fornite a marzo scorso. Nel dettaglio i ricavi sono attesi in crescita del 3%, l’ebitda margin a circa il 16% dei ricavi, gli investimenti a 350 milioni e l’indebitamento inferiore a 700 milioni. In un contesto geopolitico e macroeconomico che rende molto difficile fare previsioni, il gruppo continuerà a monitorare l’evoluzione del contesto internazionale e del settore e aggiornerà le proprie indicazioni di conseguenza.

“Il primo trimestre si è chiuso con risultati solidi, nonostante un contesto geopolitico e di mercato che resta complesso. I margini sono in crescita e la generazione di cassa rafforza ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo. Guardando al futuro, abbiamo annunciato importanti sviluppi su Sensify, la nostra piattaforma di frenata intelligente: l’avvio della produzione in serie per un costruttore globale e la firma di nuovi contratti aprono la strada a una diffusione su larga scala nei prossimi anni", ha detto il presidente Matteo Tiraboschi.

Tornando ai conti, per il Gruppo Brembo, il settore auto è in calo del 3,3%, quello dei veicoli commerciali dell'1,1%, mentre quello dei motocicli cresce del 6,7% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il settore delle competizioni cala del 4%. Al 31 marzo 2026 il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 581 milioni, con un'incidenza del 62% sui ricavi, percentuale in calo rispetto al primo trimestre dell'anno precedente (63,5% dei ricavi, pari a 608 milioni).