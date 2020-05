Brembo: utili a 29,8 mln nel trimestre (-53%), ricavi in calo del 13,7%. Bombassei: «Fiduciosi di tornare a crescere»

MILANO - Brembo chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto a 29,8 milioni di euro, in calo del 53,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I calo anche i ricavi a 575,9 milioni (-13,7%). Lo rende noto la società evidenziando che i risultati sono stati «fortemente condizionati, come era prevedibile, dalla progressiva espansione a livello mondiale della pandemia da Covid-19». Il margine operativo lordo (Ebitda) del trimestre ammonta a 102 milioni, rispetto a 134,2 milioni del primo trimestre 2019. Nell’attuale stato di incertezza circa l’evoluzione della pandemia, le misure che i governi adotteranno e la velocità di ripresa del ciclo economico - e del settore automotive in particolare - è difficile formulare previsioni «quantitative sui risultati economico-finanziari del gruppo, ma gli effetti si presumono di entità significativa anche nei prossimi trimestri del 2020».

Le vendite di Brembo per il settore auto sono in calo del 13,4%, le applicazioni per motocicli calano dell’11,7%, quelle per veicoli commerciali del 19,3% e le competizioni del 10,5% rispetto allo stesso trimestre del 2019. A livello geografico, le performance delle diverse aree sono state influenzate dalla tempistica di diffusione della pandemia da Covid-19 e dalla progressiva adozione delle misure di contenimento da parte delle diverse autorità governative. In Italia le vendite calano del 10,9%, in Germania del 17,6%, in Francia del 24,7% e nel Regno Unito del 15,3%.In Asia,l’India decresce del 12,6%e la Cina del 29,3%, mentre il Giappone segna un +3,0%. Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in calo del 9,4%mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) registra una flessione del 17,1% (+3,9% a parità di perimetro di consolidamento). Brembo ha seguito con molta attenzione fin dall’inizio gli sviluppi della diffusione del Covid-19, istituendo una task force dedicata e «adottando - spiega la società - tempestivamente tutte le necessarie misure di prevenzione, controllo e contenimento della pandemia presso tutte le proprie sedi a livello globale».In funzione della ripartenza sono state predisposte ulteriori misure straordinarie per «contrastare il virus - prosegue - e tutelare la salute dei propri dipendenti e collaboratori».

«I risultati che Brembo ha registrato nella prima parte dell’anno risentono della crisi generata da una pandemia che non ha eguali nella storia contemporanea». Lo afferma il presidente di Brembo, Alberto Bombassei, circa i risultati finanziari del primo trimestre. «In un contesto d’emergenza globale , Brembo ha reagito - aggiunge - sulla base di quattro driver fondamentali oltreché, naturalmente, attraverso la totale messa in sicurezza del capitale umano,che ha affrontato questo momento con senso di responsabilità: il rafforzamento degli investimenti nell’innovazione, attraverso nuovi prodotti e servizi tecnologicamente evoluti; Il mantenimento di quotidiani e costruttivi rapporti di collaborazione con tutti i propri clienti e fornitori nel mondo; il rafforzamento della posizione finanziaria netta attraverso una riduzione degli investimenti caratteristici e la sospensione dei dividendi; una vision di lungo periodo orientata alla crescita, anche attraverso operazioni straordinarie. Sebbene il settore in cui operiamo sia tra quelli che maggiormente scontano gli effetti di una generale incertezza, siamo fiduciosi di tornare a crescere, ancora più forti e determinati, nel medio e lungo periodo».