Brexit: ceo Jaguar Land Rover lancia nuovo allarme su “no deal”. In gioco 12 mld e molti posti di lavoro

LONDRA - Ennesimo avvertimento dall’industria automobilistica del Regno Unito sui rischi di una Brexit “no deal”, un divorzio senz’accordo dall’Ue. Stavolta a lanciarlo, direttamente in faccia alla premier Theresa May, è Ralph Speth, ceo di Jaguar-Land Rover, storica accoppiata di brand britannici oggi di proprietà del colosso indiano Tata, ma tuttora radicati in Inghilterra con impianti che danno lavoro a 40.000 persone (260.000 contando l’indotto).

Intervenendo a una conferenza a Birmingham prima della stessa premier, Speth ha affermato che nel caso d’un taglio netto con Bruxelles e del ripristino di barriere doganali, l’azienda rischierebbe di perdere nell’immediato 60 milioni di sterline al giorno fino a un totale di 12 miliardi. E i posti di lavoro in pericolo sarebbero «decine di migliaia». Non solo: il ceo ha ammonito che in mancanza di accordi commerciali sostenibili e di regole certe contro i dazi nessun produttore sarebbe più sicuro di «poter costruire automobili» in Gran Bretagna.