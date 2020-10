Brexit, per Moody’s “No Deal” peggio del Covid per comparto auto nel Regno Unito

LONDRA - Una Brexit senza accordo potrebbe avere un impatto negativo di lunga durata sulle case automobilistiche del Regno Unito, secondo un’analisi di Moody’s. Barriere commerciali, deprezzamento della valuta e tasse le ragioni, anche se l’impatto della riduzione delle domanda per il Covid 19 avrà un effetto ancora maggiore sulla loro situazione finanziaria nei prossimi 12-18 mesi. Viene ritenutò improbabile che la domanda interna compensi. Barriere commerciali permanenti eroderebbero la redditività delle case automobilistiche britanniche come Jaguar Land Rover, Aston Martin Lagonda e McLaren, con tariffe che renderebbero ancora più difficile il ripristino dei rapporti di credito e della qualità del credito per queste società dopo un 2020 molto debole. Allo stesso modo il rischio delle case automobilistiche internazionali varia in relazione all’esposizione, con Bayerische Motoren (Bmw) il produttore europeo più esposto a una Brexit senza accordo. Anche Nissan, Toyota e Honda si trovano in prima linea.