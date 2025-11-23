Bruno (Stellantis): «A mercato auto serve doppio intervento: decarbonizzazione più flessibile e supporto a produzione veicoli piccole dimensioni»

Il mercato dell'auto tornerà a crescere se a livello europeo si interverrà su un doppio fronte: da un lato «introducendo obiettivi di decarbonizzazione più flessibili», dall'altro «supportando la produzione di veicoli di piccole dimensioni». Lo ha detto, Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, intervenuta oggi a Torino agli Stati generali del commercio internazionale organizzati da Forza Italia. «In questo modo - ha aggiunto - favoriremmo la ripresa del mercato, innescando quell'aumento di produzione che tutti auspichiamo per i nostri stabilimenti italiani. Non solo: rilanceremmo la percentuale di vetture Made in Italy destinate all'export e, di conseguenza, favoriremmo nuovi e significativi investimenti sul territorio nazionale».

Per Bruno «occorre da un lato introdurre obiettivi di decarbonizzazione più flessibili, realistici e graduali, come per esempio l'estensione da 3 a 5 anni del periodo di riferimento per la verifica dei target di abbattimento di anidride carbonica per autovetture passeggeri e veicoli commerciali leggeri; dall'altro, supportare la produzione di veicoli di piccole dimensioni europei attraverso l'introduzione di 'super crediti' dedicati e la creazione di una nuova categoria di vetture compatte, accessibili e «made in Europe».