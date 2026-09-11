Bruno (Stellantis): «Fiat e Leapmotor in continua crescita. I dati del mercato sono incoraggianti»

«Fiat è un brand in continua crescita sia per quanto riguarda la quota totale che include tutti i canali sia per quanto riguarda la quota dei clienti privati. La Pandina continua a essere stabilmente la vettura più venduta in Italia, sicuramente l'arrivo delle Grizzly completa la gamma Fiat». Lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, allo stand del gruppo al Salone Auto Torino. «Due anni fa abbiamo presentato la grande Panda, l'anno scorso la 500 ibrida e con le due Grizzly riusciamo a rispondere alle esigenze di tutti i clienti.

La Lancia Gamma si aggiunge alla Ypsilon e va ad ampliare la gamma del brand in un segmento dei C-suv che sicuramente è molto importante in Italia in Europa. Sarà prodotta nello stabilimento di Melfi» ha sottolineato Bruno. «I dati del mercato sono incoraggianti, anche grazie a Leapmotor - ha spiegato Bruno - un brand in crescita, complementare rispetto agli altri marchi Stellantis. Ad agosto ancora una volta siamo cresciuti con Leapmotor del 6% contro un mercato che è cresciuto del 3%, questo è sicuramente un dato positivo. La Lancia Gamma è sviluppata, progettata e disegnata dal Centro Stile Fiat, così come ovviamente le Grizzly c'è tanto di Torino su queste vetture».