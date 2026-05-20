Bruno (Stellantis): «In Europa sfide importanti, cambia modello industriale. Ue affronta trasformazione più grande in 150 anni»

"Oggi l'Europa sta affrontando una situazione di trasformazione molto importante. Probabilmente è la situazione di trasformazione più grande degli ultimi 100-150 anni e ci pone di fronte a sfide molto importanti. Sta cambiando il modello industriale, il modello di mobilità, si stanno anche spostando gli equilibri globali". Lo ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italy, durante uno dei panel del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore.

Equilibri che cambiano anche in funzione della sfida dell'elettrificazione, che "sta cambiando il paradigma e sta spostando gli equilibri competitivi verso la Cina, verso l'Asia". Secondo Bruno, "un tema di cui si parla meno è quello dell’accessibilità. Il mercato non è tornato ai livelli pre pandemia e per spingere le vendite bisogna guardare anche a fasce di mercato che al momento sono trascurate, a vetture di fasce di prezzo più basse, attorno ai 15.000 euro". Stellantis ha da poco annunciato il progetto per la produzione di E-Car, auto compatte, elettriche ed economicamente accessibili.