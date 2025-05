Bruno (Stellantis): «Piano Italia è in fase di implementazione. Dimostra centralità dell'Italia e di Torino nella strategia»

«Il Piano Italia ora è in una fase di implementazione. È stato presentato al Mimit il 17 dicembre e poi ribadito dal presidente John Elkan a marzo in audizione». Così la responsabile di Stellantis Italia Antonella Bruno al Festival dell'Economia di Trento. «Ci sono stati dei passi importanti. Ve ne voglio citare alcuni: il 6 maggio abbiamo annunciato che parte la produzione del nuovo jeep compass a Melfi. Partirà dopo l'estate una vettura estremamente importante per il marchio jeep. Un secondo passo molto importante è avvenuto il 12 maggio, dove abbiamo pubblicato le prime immagini della 500 ibrida sulla linea di Mirafiori, confermando l'inizio della produzione a novembre.

È importante sia per quanto riguarda i volumi di vendita sia per il fatto che torniamo ad offrire uno dei modelli più economici di Stellantis in motorizzazione ibrida al consumatore italiano ed europeo, ma è fondamentale anche per i volumi produttivi di Mirafiori. Un altro punto importante è stato l'annuncio della produzione eDct a Termoli, che diventerà il terzo stabilimento insieme a Metz e a Mirafiori per la produzione ed il cambio eDct che equipaggia tutti i modelli Stellantis». Il Piano Italia, ha concluso Bruno, «dimostra la centralità dell'Italia all'interno della strategia di Stellantis. E poi ovviamente anche la centralità di Torino, dove a gennaio abbiamo inaugurato l'hub di coordinamento europeo».