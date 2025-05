Bruno (Stellantis): «Su vetture pesa il tema dell'accessibilità, serve semplificazione per vetture di piccole dimensioni»

"Se si pensa a quello che è successo negli ultimi vent'anni, si nota che le vetture sono diventate, anche su richiesta delle autorità di regolamentazione, più pesanti, più complesse, più costose". Lo ha detto Anonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, durante uno dei panel del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento. Inoltre, i requisiti omologativi "sono gli stessi per una vettura di piccole dimensioni e per una premium di segmenti superiori e questo sicuramente ha un impatto sia per il consumatore in termini di accesso alle grandi vetture, sia dal punto di vista della gestione del costo, della redditività e della sostenibilità di queste tipologie di vetture", ha detto Bruno, spiegando che per questo "è sicuramente necessaria una semplificazione a vantaggio delle vetture di piccole dimensioni e dei veicoli commerciali leggeri".