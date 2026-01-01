Bruxelles accelera sugli incentivi auto: mini-car elettriche al centro del nuovo piano UE

La Commissione UE sta lavorando a nuove proposte per rilanciare il mercato automobilistico europeo, stretto tra transizione ecologica, concorrenza globale e rallentamento della domanda. Al centro del dibattito ci sono incentivi mirati alle mini-car elettriche, veicoli compatti e a basso costo ritenuti strategici per favorire l’adozione dell’elettrico nelle aree urbane e rendere la mobilità sostenibile più accessibile ai consumatori europei.

Parallelamente, Bruxelles valuta una revisione degli obiettivi di decarbonizzazione, senza mettere in discussione il traguardo della neutralità climatica, ma introducendo maggiore flessibilità nei tempi e nei meccanismi di attuazione. L’obiettivo è evitare shock industriali, sostenere gli investimenti dei costruttori e preservare l’occupazione lungo la filiera automotive.

Le proposte, secondo quanto riporta il sito interautonews.com rispondono alle pressioni di diversi Stati membri e dei produttori europei, che chiedono regole più graduali e strumenti di supporto concreti, soprattutto di fronte alla concorrenza dei veicoli elettrici a basso costo provenienti dalla Cina. Il pacchetto potrebbe includere anche fondi per la produzione di batterie, infrastrutture di ricarica e localizzazione industriale.

In sintesi, l’UE punta a conciliare ambizione climatica e competitività industriale, spostando il focus su veicoli elettrici più piccoli e accessibili e adattando i target ambientali a un contesto economico e geopolitico in rapida evoluzione.