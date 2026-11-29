La Commissione europea ha avviato un confronto con il Comitato tecnico per i veicoli a motore (Tcmv), formato dai rappresentanti degli Stati membri, per apportare alcune correzioni alle regole sull'omologazione Euro 6 ed Euro 7. Al centro della proposta c'è il rinvio al 1° gennaio 2030 dell'aggiornamento dei cosiddetti utility factors ("fattori di utilizzo") per specifiche auto ibride plug-in (Phev), mantenendo in vigore i parametri del 2025.
Cosa sono i "fattori di utilizzo" e come cambia il calendario. Che cosa misurano: Definiti all'interno della procedura di omologazione Wltp, servono a stimare le emissioni di CO2 delle vetture ibride plug-in indicando quanta parte della guida avviene in modalità puramente elettrica rispetto a quella con il motore termico.
Decorrenza proposta: Bruxelles ipotizza un'applicazione con effetto retroattivo a partire dal 29 novembre 2026, così da assicurare continuità e coerenza nei criteri di calcolo delle emissioni di CO2.
Dal 2030 in poi: Terminata la fase transitoria, gli utility factors verranno rivisti con cadenza periodica in base all'effettivo utilizzo reale delle auto ibride plug-in su strada.
Gli obiettivi per l'industria e l'autonomia elettrica. Secondo la Commissione, la misura punta a garantire alle case automobilistiche una flessibilità temporanea di breve periodo, offrendo loro margini per destinare risorse al perfezionamento di questi modelli. Allo stesso tempo, la proposta introduce un incentivo mirato verso prestazioni elettriche più elevate: il congelamento dei fattori di utilizzo si applicherà soltanto alle auto ibride plug-in capaci di percorrere almeno 80 chilometri in modalità elettrica.