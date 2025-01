Bugatti, aperto a Baku il più grande show-room del marchio. Mercato dell'Est caratterizzato sempre più da lusso e innovazione

Bugatti pone una pietra miliare nella sua storia con l'apertura di un nuovo show-room che permette al brand di aprire un nuovo capitolo nel mercato dell'Est caratterizzato da lusso e innovazione. Situato vicino alla costa, nel cuore della vetrina di lusso di Baku, Bugatti Baku ha ora aperto le sue porte, diventando il più grande showroom Bugatti al mondo, ed è gestito da Nazar Holdings, azienda che rappresenta alcuni dei marchi automobilistici più iconici e prestigiosi di questa regione. La fusione tra design moderno e storia antica di Baku offre lo sfondo ideale per mettere in mostra l'eccellenza artigianale di Bugatti che presenta la sua evoluzione non solo attraverso le auto, ma anche con i nuovi design degli show-room che mostrano la propensione sempre più marcata verso il mondo di lusso e storia.

«Con l'apertura del nuovo showroom di Bugatti a Baku e la nostra partnership di successo con Nazar Holdings, stiamo ulteriormente espandendo e rafforzando la forza del marchio in mercati entusiasmanti in tutto il mondo» ha dichiarato Hendrik Malinowski, direttore generale di Bugatti. «I nostri partner - ha proseguito - sono i principali punti di contatto con i clienti; rappresentano un percorso cruciale per accogliere i nostri clienti nel mondo Bugatti». Durante l'inaugurazione sono stati messi in mostra i modelli iconici targati Bugatti: al centro, la Baby Bugatti Centenary Edition, omaggio dell'eredità lasciata dal leggendario Type 35, che lo scorso anno ha celebrato il suo centenario, con una maestria artigianale che incarna l'eccellenza dei moderni artigiani di Bugatti. Accanto a questa celebrazione dell'auto leggendaria, le moderne leggende dell'era W16 di Bugatti, con la Chiron e la Veyron, omaggio alla continuazione dell'innovazione che ha caratterizzato il marchio.