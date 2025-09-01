Byd accelera in Italia: crescita a tre cifre ad agosto e quota mercato dell'1,3%. Leader tra i Veicoli a Nuova Energia (NEV)

Ad agosto 2025, Byd ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nel mercato automobilistico italiano, registrando 876 immatricolazioni nel comparto passenger car, con una quota di mercato dell'1,3%. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che segna un incremento di un 1 punto percentuale (superiore al 200%) rispetto allo stesso mese del 2024, a testimonianza di un percorso di crescita costante e strutturato. Il principale motore di questa crescita e rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia (NEV), settore in cui il marchio si conferma tra i protagonisti assoluti.

Solo nel mese di agosto, le immatricolazioni NEV sono state 788, pari a una quota del 9,8%. Guardando al futuro, Byd si prepara a una nuova fase di sviluppo con una decisa offensiva prodotto nel quarto trimestre del 2025. La prima protagonista di questa nuova fase sara la Seal 6, in anteprima internazionale al prossimo Salone di Monaco, modello destinato ad ampliare e rafforzare ulteriormente l'offerta di gamma, confermando la vocazione del brand a rendere la mobilita sostenibile sempre piu accessibile e tecnologicamente avanzata.