Byd, accordo con istituto Ruffini di Imperia per formazione professionale giovani

Il gruppo cinese produttore di auto Byd ha siglato un accordo con l’istituto d’istruzione superiore “G. Ruffini” di Imperia per sostenere e investire nella formazione e nella crescita professionale dei giovani. Come indicato in una nota congiunta, le due realtà condividono l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica tramite nuove progettualità al servizio delle future generazioni di meccanici e professionisti di officina, che saranno così capaci di gestire al meglio i servizi e l’assistenza su queste nuove tecnologie.

Nel dettaglio, Byd fornirà all’istituto “Ruffini” attrezzature e formazione: 2 autovetture per le attività didattiche (una full electric e una con l’innovativa tecnologia DM-i); kit di attrezzi e sistemi software per la gestione delle tecnologie specifiche delle auto; corsi di formazione annuali, gratuiti, per i docenti dell’istituto presso i propri centri di formazione, in Italia e/o all’estero.