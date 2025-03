Byd, accordo con CRF per la distribuzione dei ricambi in Italia. Per un servizio post-vendita efficiente, affidabile e rapido

Byd sigla un accordo strategico per la distribuzione dei ricambi per tutto il mercato Italiano con CRF Group, società del gruppo Intergea. Attraverso la partnership, il brand automotive potrà garantire, a partire da maggio 2025, una distribuzione dei ricambi originali Byd più efficiente e capillare su tutto il territorio nazionale. CRF è presente in Italia nel settore commercializzazione, gestione del magazzino e distribuzione di ricambi per auto a concessionarie e riparatori anche non appartenenti al gruppo Intergea. L'accordo consentirà tempi di consegna ridotti, puntando ad assicurare la disponibilità dei ricambi in tutta Italia entro 48 ore con l'obiettivo, inoltre, di sfatare il preconcetto sulla difficoltà di reperire ricambi per i veicoli di marchi asiatici che spesso viene percepito come un ostacolo all'acquisto. Con questa intesa, il brand continua ad impegnarsi a garantire ai clienti un servizio post-vendita efficiente, affidabile e rapido.