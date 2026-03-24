Byd, accordo quadro con San Marino su transizione green e tecnologie integrate

Il gruppo cinese dell'auto Byd ha siglato un accordo quadro strategico con la Repubblica di San Marino per la transizione energetica e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate. L’intesa, formalizzata dal Congresso di Stato, punta a trasformare il territorio sammarinese in una piattaforma per la sperimentazione di modelli innovativi su mobilità sostenibile e autosufficienza energetica. L’accordo, di durata triennale, definisce un perimetro di cooperazione che include l'utilizzo della normativa "Sandbox” (consente la sperimentazione in ambiente reale controllato di tecnologie innovative), il potenziamento del Centro di Omologazione nazionale e lo sviluppo di infrastrutture di ricarica ultra-veloce. Focus anche sull’autosufficienza energetica, da perseguire attraverso sistemi industriali di stoccaggio e produzione fotovoltaica ad alta efficienza.

E' prevista anche la valorizzazione del sistema sammarinese per la tutela e lo sviluppo di marchi e brevetti, settore individuato dal Governo come asset strategico per attrarre la proprietà intellettuale legata alle innovazioni tecnologiche di Byd. Per il gruppo cinese, l’accordo rappresenta un’opportunità strategica per sviluppare un modello integrato e replicabile a livello internazionale. “San Marino rappresenta un contesto unico, in grado di mettere a sistema competenze industriali e istituzionali per sviluppare progetti integrati a 360 gradi,” ha detto Alessandro Grosso, Country Manager di Byd e Denza Italia, spiegando che l'obiettivo "è una partnership che accompagni lo sviluppo di un modello integrato capace di produrre, immagazzinare e distribuire energia. Un modello replicabile ed esportabile anche in altri contesti internazionali". L’attuazione del piano sarà affidata a gruppi di lavoro congiunti che monitoreranno le fasi operative, garantendo che ciascun progetto pilota sia validato secondo indicatori di sostenibilità.