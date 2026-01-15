Byd, Altavilla: «Nessuna decisione su impianto in Italia, ora siamo concentrati su Ungheria»

Sull'eventuale impianto produttivo di Byd in Italia, "non è stata presa alcuna decisione" perché "adesso siamo totalmente focalizzati sulla salita produttiva in Ungheria" e quindi "speriamo tanto di dover decidere sulla localizzazione di ulteriori stabilimenti perché vorrebbe dire che le vendite stanno andando bene". Lo ha detto Alfredo Altavilla, special advisor Europe di Byd, a margine del convegno Geopolitical Talks di Comin&Partners confermando che l'avvio della produzione nel primo impianto europeo del costruttore cinese a Szeged in Ungheria è previsto per "il secondo trimestre".

In Italia, Byd ha immatricolato oltre 25mila auto nel 2025, moltiplicando quasi per 10 la performance dell'anno precedente, e raggiungendo una quota di mercato a dicembre del 3,1% (1,5% nell'intero anno): "Non posso che essere soddisfatto di quanto fatto sul mercato italiano così come su quello inglese, dove a dicembre abbiamo raggiunto il 5% di quota - ha detto - Ad altri concorrenti ci sono voluti più di 10 anni per raggiungere i livelli che noi abbiamo raggiunto in 15 mesi in Italia come in altri Paesi. Il consumatore sta realizzando la bontà della tecnologia delle nostre automobili".