Byd, Altavilla: «Tra 3 mesi parte produzione in Ungheria, lavoro a 10mila persone. La sfida è diventare un costruttore europeo»

“La sfida di Byd non è far conoscere le auto cinesi in Europa ma diventare un costruttore europeo: tra 3 mesi iniziamo a produrre auto in Ungheria e daremo lavoro a 10mila persone dirette; speriamo che con il successo commerciale ci sarà bisogno di fare altri investimenti produttivi”. Lo ha detto Alfredo Altavilla, special advisor di Byd per l’Europa. “Abbiamo intenzione di investire nella creazione della filiera automobilistica – ha proseguito nel corso dei Geopolitical Talks sul rapporto tra Cina e Sud globale - Stiamo cercando componentistica europea e creare lavoro per gli europei”. Altavilla ha ricordato che nel 2025 a livello globale Byd ha venduto 4,6 milioni di veicoli elettrici quando “solo nel 2020 vendeva in tutto il mondo 430mila auto” e poi si è soffermato sul tema dei dazi europei sulle auto prodotte in Cina: “Se si andasse verso l’eliminazione dei dazi, ci saranno molte più aziende cinesi disposte a considerare di investire in Europa e come Byd saremo contenti di farlo”.