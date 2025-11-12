Byd, arriva la Sealion 7 Inter Edition: la serie speciale consegnata a Lautaro e compagni

Una partnership molto azzeccata quella fra Byd e Inter che avanza in maniera agile e spedita. Il gruppo automobilistico cinese, che è il leader mondiale dei veicoli a nuova energia, ha consegnato oggi all'Fc Internazionale Milano la nuova flotta di auto dedicata. Da ricordare che Byd, dall'estate 2025 è diventata Global Automotive Partner del club nerazzurro, e proprio nell'ambito di questa collaborazione strategica che durerà tre anni ha così presentato la Sealion 7 Inter Edition, una serie speciale in edizione limitata realizzata per celebrare questa partnership. La cerimonia dalla consegna dei primi esemplari allo staff tecnico del club milanese è stata effettuata alla presenza di Alfredo Altavilla, special advisor di Byd per l'Europa, e di tre calciatori nerazzurri: il capitano Lautaro Martinez, il compagno di reparto Marcus Thuram e uno dei nuovi acquisti Luis Henrique.