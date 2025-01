Byd avrebbe portato centinaia di lavoratori cinesi in Brasile con visti irregolari

Il produttore di veicoli elettrici cinese Byd avrebbe portato centinaia di lavoratori cinesi con visti irregolari per costruire una fabbrica in Brasile. Lo ha dichiarato alla Reuters un importante ispettore del lavoro, aggiungendo che l'azienda si e impegnata a rispettare le leggi locali sul lavoro per i lavoratori rimasti nel Paese. Il mese scorso, 163 di questi lavoratori, assunti dall'appaltatore Byd Jinjiang, sono stati trovati a lavorare in «condizioni simili alla schiavitu». Tutti loro stanno lasciando o hanno gia lasciato il Brasile, ha detto Liane Durao, che ha guidato l'inchiesta annunciata a fine dicembre, aggiungendo che circa 500 lavoratori cinesi in totale sono stati portati nel paese dalla Byd.