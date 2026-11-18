La filiera industriale italiana si conferma un pilastro strategico nella crescita globale di BYD. Durante le recenti Supplier Conference 2026, tenutesi a Francoforte e Parigi, il colosso della mobilità elettrificata ha assegnato prestigiosi riconoscimenti a tre realtà di primo piano legate al nostro Paese: Adler Pelzer Group, STMicroelectronics e MSC. I premi non rappresentano soltanto un tributo alle singole eccellenze aziendali, ma certificano il ruolo attivo e consolidato delle competenze italiane all'interno della rete di fornitura internazionale del Gruppo.

I protagonisti e i riconoscimenti. Le tre realtà premiate coprono ambiti distinti ma profondamente complementari per lo sviluppo dell'automotive di nuova generazione, dalla componentistica alla microelettronica fino alla logistica globale:

Adler Pelzer Group ha ricevuto lo Special Contribution Award per la sua leadership nello sviluppo e nella produzione di componenti dedicati al comfort degli abitacoli e all'isolamento acustico e termico.

MSC, gruppo di origine italiana ai vertici mondiali nel trasporto marittimo di container e nella logistica integrata, è stato insignito anch'esso dello Special Contribution Award, a conferma dell'importanza strategica della catena distributiva per l'espansione del marchio.

STMicroelectronics, tra i leader globali nei semiconduttori e nelle soluzioni microelettroniche per l'automotive, ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Outstanding Partner.

Adler Pelzer Group, STMicroelectronics e MSC figurano così accanto a nomi storici e colossi internazionali della fornitura automobilistica e tecnologica premiati durante gli stessi eventi — tra cui Bosch, Continental, Schaeffler, Lear Corporation, Siemens, Infineon, Aptiv, Autoliv, FORVIA, KUKA, NXP, TE Connectivity e Analog Devices — dimostrando l'altissimo livello tecnologico dell'ecosistema globale di BYD.

Una strategia sempre più radicata in Italia. Questi riconoscimenti si inseriscono in un percorso di crescita ben preciso che, negli ultimi due anni, ha visto BYD rafforzare progressivamente il proprio legame con il tessuto industriale e commerciale italiano. L'impegno del Gruppo nel Belpaese va infatti ben oltre la semplice distribuzione dei veicoli, articolandosi su diversi fronti strategici:

Ricerca e innovazione: la scelta di localizzare in Italia il Centro Design e l'hub tecnologico digitale europei.

Dialogo con la filiera: il coinvolgimento diretto dei fornitori nazionali, consolidato anche dal grande successo del Supplier Meeting organizzato a Torino lo scorso anno.

Presenza sul territorio: il costante ampliamento della rete di concessionarie e centri di assistenza per garantire un supporto capillare ai clienti.

I premi conferiti a Francoforte e Parigi confermano dunque che le collaborazioni tra BYD e l'industria italiana sono già una realtà solida e operativa, basata su qualità, innovazione e competitività condivisa.