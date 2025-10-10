Byd conquista il Brasile e Lula: inaugurato mega impianto ex Ford produrrà 600mila ibridi

Byd ha inaugurato giovedi quello che ha definito il suo piu grande stabilimento di veicoli elettrici al di fuori dell'Asia, sottolineando l'impegno del Brasile «a guidare la transizione del Sud America» verso «una mobilita pulita». All'inaugurazione a Camacari, nello stato di Bahia, ha partecipato anche il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. «Lo sviluppo verde e una tendenza globale irreversibile», ha spiegato il fondatore e presidente di Byd, Wang Chuanfu, durante la cerimonia, secondo il South China Morning Post. «Non siamo qui solo per costruire automobili, ma per costruire un futuro che appartenga a ogni brasiliano che sceglie un trasporto piu pulito». Il nuovo complesso e il piu grande in America Latina per i veicoli elettrici e rappresenta un investimento di circa 978 milioni di dollari: e stato riqualificato da un ex stabilimento di Ford, ha una capacita produttiva iniziale di 150.000 veicoli all'anno che aumentera a 300.000 durante la fase di espansione. Una volta completate le prime fasi, dal 2031, Byd stima che a Camacari potrebbe produrre fino a 600.000 veicoli all'anno. Almeno 20mila i posti di lavoro che si potrebbero potenzialmente creare.

La produzione iniziale include il Suv ibrido plug-in Song Pro, la Dolphin Mini completamente elettrica e la berlina ibrida King. In particolare, secondo Argus Media la Song Pro mira a contrastare le vendite della Jeep Compass, uno dei Suv piu venduti in Brasile. Di fatto Byd punta a intaccare il dominio di Stellantis, che nel suo stabilimento di Betim, nello stato sud-orientale di Minas Gerais, produce 650.000 unita all'anno. Byd ha anche annunciato l'innovativo Song Pro COP30, prodotto in edizione limitata e alimentato dal primo motore ibrido plug-in 'flex-fuel' al mondo che utilizza l'etanolo ricavato dalla canna da zucchero. L'etanolo e uno dei carburanti piu comunemente utilizzati in Brasile. Secondo i dati di Abegas, l'associazione brasiliana dei distributori di carburante, l'85% delle auto in Brasile e flex-fuel. Ne saranno prodotte 30 unita, 29 delle quali saranno donate al vertice delle Nazioni Unite sul clima COP30 che si terra a Belem il mese prossimo. Una sara donata a Lula. Proprio il presidente ha anticipato che la fabbrica «fungera da centro di esportazione per i veicoli Byd in tutta l'America Latina».

Secondo gli ultimi dati, Byd ha venduto oltre 100.000 veicoli quest'anno in Brasile, ed e stato il settimo marchio piu venduto nel Paese a settembre, davanti a Honda, Renault e Nissan. In Brasile commercializza solo veicoli elettrici e ibridi plug-in di cui peraltro domina il segmento con oltre il 74% delle vendite totali. Tuttavia l'Anfavea, Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici, che rappresenta case automobilistiche come Toyota, Volkswagen e General Motors, ha accusato Byd e altri marchi cinesi di dumping, sostenendo che il sostegno statale consente loro «di vendere sottocosto».