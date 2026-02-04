Byd, continua la crescita in Italia: a gennaio quota a 2,5% e 3.553 immatricolazioni. E la rete commerciale si espande

In Italia, il 2026 "si apre con risultati positivi per Byd, dove il marchio continua a guadagnare terreno nel mercato dei veicoli a Nuova Energia". A gennaio, il gruppo cinese ha consolidato la sua posizione con 3.553 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,5%, proseguendo in un percorso di crescita costante. "Questo successo si inserisce in un trend crescente di apprezzamento da parte dei consumatori italiani per i veicoli elettrici e ibridi plug-in del brand", commenta la società. In Italia nel mercato dei veicoli a Nuova Energia Byd ha una quota di mercato del 17,1%. Nel dettaglio, il brand ha registrato 1.204 immatricolazioni nel segmento dei veicoli elettrici, pari al 12,8% di quota, mentre i veicoli ibridi plug-in hanno visto 2.348 immatricolazioni, con una quota del 20,8%.

Byd continua a investire sull'espansione della sua rete commerciale e di assistenza, che oggi conta 101 punti vendita sul territorio nazionale, gestiti da 30 concessionari italiani. Oltre l’Italia, performance solida anche nei principali mercati europei. Nel Regno Unito, Byd ha raggiunto una quota di mercato del 2,8% a gennaio 2026 (+130%) e 4.021 immatricolazioni (+149%). Il marchio consolida la sua posizione nel settore dei veicoli a Nuova Energia, con il 14,3% nel segmento ibrido plug-in e il 4,6% in quello elettrico. In Spagna, nel settore Nev ha una quota del 13,6% e del 16% sul mercato dei veicoli elettrici (è nella top 20 del mercato totale con il 2,3% di quota, +38%). Byd ha fatto sapere di avere 8.000 ordini già registrati per Atto 2 DM-i, Suv compatto con la tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent (DM-i).