Byd, continua la scalata a mercato italiano: quota al 2% e leader su veicoli a nuova energia

Byd "raggiunge una quota del 2% e continua la sua scalata nel mercato italiano con 2.488 immatricolazioni, confermando nella top 20 dei marchi in Italia". Così il gruppo cinese commenta i dati sulle immatricolazioni in Italia, sottolineando che "il risultato che conferma il percorso di sviluppo costante del brand nel mercato italiano, e anche in quello internazionale, e il consolidamento della sua presenza in tutti i principali canali di vendita". Il principale motore della performance di Byd a settembre è rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia (Nev), settore in cui il marchio si conferma leader assoluto.

All’interno di questo segmento, Byd si distingue nel comparto del Super Ibrido DM-i (Phev), dove è primo con una market share del 17%, grazie al successo della Seal U DM-i, che coniuga efficienza, comfort e tecnologia di ultima generazione, eliminando l’ansia da ricarica e offrendo un’efficienza ai vertici della categoria. I risultati "sono frutto anche della recente campagna di comunicazione sugli incentivi Byd che ha sostenuto l’attività degli incentivi statali. I traguardi raggiunti evidenziano come la campagna porterà risultati rilevanti anche ad ottobre", spiega la società.