Byd corre in borsa ad Hong Kong: balzo delle azioni fino all'8,1% per un maxi ordine in Brasile

Le azioni di Byd Co., leader cinese dei veicoli elettrici, hanno registrato un'impennata, trainando al rialzo i titoli cinesi del settore dei veicoli elettrici, con il sentiment degli investitori sostenuto dai segnali di un miglioramento delle prospettive di vendita all'estero. Lo riporta Bloomberg. Il titolo del leader cinese dei veicoli elettrici, quotato a Hong Kong, ha registrato un balzo fino all'8,1%, il massimo degli ultimi 13 mesi. Il titolo è stato il migliore nell'indice Hang Seng Tech, seguito dai concorrenti Nio Inc. e Xiaomi Corp., che hanno guadagnato oltre il 5%.

Il sentiment sta ricevendo una spinta dalle notizie locali cinesi secondo cui lo stabilimento Byd in Brasile ha ricevuto un ordine di esportazione per circa 100.000 unità dall'Argentina e dal Messico, ha affermato Eugene Hsiao, stratega presso Macquarie Capital Limited. Le vendite all'estero stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la casa automobilistica con sede a Shenzhen, che sta perdendo terreno nel proprio mercato interno a causa dell'inasprirsi della concorrenza locale. Le vendite complessive di Byd nei primi due mesi dell'anno sono scese del 36% a 400.241 unità, sebbene le esportazioni abbiano guadagnato slancio e l'azienda punti ora a vendere 1,3 milioni di auto all'estero nel 2026.