Byd cresce ancora in Italia: a maggio 6.044 immatricolazioni (+209,2%) e quota di mercato del 4%

A maggio Byd in Italia ha registrato 6.044 immatricolazioni, confermando una quota di mercato del 4% e una dinamica di sviluppo in ulteriore accelerazione rispetto ai mesi precedenti. Il dato evidenzia una crescita del +209,2% rispetto allo stesso mese del 2025, portando Byd al nono posto nel mercato totale all’interno della top ten del mercato totale. Il dato si inserisce in una dinamica più ampia che vede il cumulato annuo arrivare 798.049 immatricolazioni, pari al 14% in più rispetto ai primi 5 mesi del 2025. Lo rende noto il costruttore di auto in un comunicato. Nel comparto elettrificato, Byd si posiziona al 1° posto con una quota del 20,8%.

Il risultato conferma il ruolo del brand come principale player della transizione energetica in Italia, sostenuto da una proposta di prodotto in grado di rispondere a esigenze di mobilità diverse e complementari. Il plug-in hybrid continua a rappresentare uno dei principali driver di crescita: Byd raggiunge il 1° posto con una quota del 31,8%, confermando la forza commerciale della tecnologia DM-i, che sta contribuendo in modo determinante alla crescita del brand. Nel comparto elettrico, si posiziona al 3° posto con una quota dell’8%. La crescita è significativa sia su base mensile (+82,2% rispetto ad aprile 2026) sia su base annua (+156,4%), segnalando un rafforzamento progressivo anche nel full electric.