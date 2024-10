BYD, crescono vendite elettriche del gigante cinese: superata Tesla nel trimestre. E l'utile vola (1,6 mld dollari +11,5%)

PER MARCA

Il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD ha registrato un aumento delle vendite, superando per la prima volta la rivale globale Tesla in termini di ricavi trimestrali, mentre continua a penetrare nei mercati internazionali. L'azienda di Shenzhen ha registrato un fatturato di 201,12 miliardi di yuan (28,24 miliardi di dollari) nel terzo trimestre, con un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superiore ai 25,2 miliardi di dollari annunciati dall'americana Tesla la scorsa settimana.

L'utile netto di BYD per il periodo e stato di 11,6 miliardi di yuan (1,6 miliardi di dollari), con un aumento dell'11,5% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. Tesla ha sorpreso tutti annunciando un balzo dei profitti nel terzo trimestre, evidenziando un costo per veicolo storicamente basso - una misura progettata per combattere i suoi concorrenti, tra cui BYD. La societa di Elon Musk, che possiede anche il social network X e l'azienda spaziale SpaceX, ha annunciato un utile netto di 2,18 miliardi di dollari (+17% su base annua).