Byd e Honor uniscono le forze per la mobilità basata sull'AI. Soluzioni di infotainment e connettività intelligente

Honor e Byd hanno annunciato l'ampliamento della loro collaborazione, abbracciando ora soluzioni di infotainment e connettività intelligente in auto. Honor, azienda globale protagonista nei dispositivi basati sull'intelligenza artificiale, metterà a disposizione la sua soluzione di connettività veicolare al colosso cinese Byd, protagonista mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, che, a sua volta, permetterà l'integrazione con la nuova generazione DiLink. L'obiettivo è di offrire soluzioni di mobilità avanzate e intelligenti.

L'accordo, firmato alla presenza di James Li, Ceo Honor, e Wang Chuanfu, presidente e ceo del gruppo Byd, si basa su tre punti fondamentali: innovazione congiunta dell'ecosistema multi-dispositivo; massimizzazione dell'interoperatibilità tra le piattaforme e una migliore esperienza d'uso; infine, prevede attività di comunicazione congiunte volte a promuovere i momenti chiave della partnership. La collaborazione tra le due aziende connazionali non è nuova; infatti, già nel 2023 avevano lavorato insieme per la realizzazione delle prime chiavi digitali NFC per smartphone, che consente ai proprietari di veicoli targati Byd di aprire e chiudere l'auto con uno smartphone Honor. L'anno successivo la partnership ha coinvolto anche la ricarica rapida integrata a bordo e, quest'anno, è stata ampliata con l'adozione sui veicoli Denza (marchio premium del gruppo Byd) di integrare Honor Car Connect.