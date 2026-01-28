BYD ed Exxon Mobil rafforzano la partnership nella tecnologia ibrida. Cooperazione su R&D di prodotti e materiali innovativi

Il costruttore cinese di veicoli elettrici BYD e il gruppo petrolifero statunitense Exxon Mobil hanno annunciato l’espansione della loro collaborazione nel campo della tecnologia ibrida, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni avanzate per veicoli elettrici ibridi e plug-in. Le parti hanno firmato un Memorandum of Understanding strategico a lungo termine, che prevede la ricerca e sviluppo congiunta di prodotti personalizzati e l’esplorazione di nuove applicazioni nel campo dei materiali, cercando di sfruttare le rispettive competenze tecnologiche e industriali. Questa fase di cooperazione si basa su una collaborazione già avviata lo scorso anno, quando BYD ed Exxon Mobil avevano lanciato congiuntamente un olio motore dedicato ai veicoli plug-in hybrid, sviluppato per migliorare le prestazioni e l’efficienza nelle condizioni operative tipiche dei veicoli ibridi.

L’accordo tra le due aziende punta non solo a rafforzare la competitività tecnologica nel mercato dei veicoli ibridi ed elettrici, ma anche a esplorare opportunità di innovazione nei materiali avanzati, che potrebbero trovare applicazione sia nei componenti meccanici sia nei sistemi elettronici e di gestione energetica dei veicoli. La cooperazione è vista come un passo significativo per consolidare l’integrazione tra i produttori automobilistici di nuova generazione e i fornitori di tecnologie energetiche globali, combinando l’esperienza di BYD nel settore dei veicoli a nuova energia (Nev) con le competenze di Exxon Mobil nei lubrificanti avanzati e nei materiali specialistici.

Questa estensione della partnership, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, potrebbe inoltre favorire ulteriori sviluppi nei mercati internazionali, rafforzando la presenza di BYD oltre la Cina e ampliando le opportunità di collaborazione industriale tra aziende di grandi dimensioni in settori chiave della transizione energetica e della mobilità sostenibile.