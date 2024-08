Byd, fornitura agevolata di 100mila auto elettriche a Uber. Sconti e iniziative speciali, si inizia da Europa e Sudamerica

A breve nel mondo, cominciando dall'Europa e dall'America Latina, ci saranno almeno 100.000 nuove auto elettriche Byd disponibili sulla piattaforma Uber. La partnership - che include la collaborazione sui futuri veicoli Byd a guida autonoma - offrirà ai conducenti Uber l'accesso ai migliori prezzi e finanziamenti per l'acquisto di veicoli Byd. Grazie a questa collaborazione, le due aziende puntano a ridurre il costo totale di proprietà dei Bev per gli autisti di Uber, accelerando la diffusione dei veicoli elettrici sulla piattaforma Uber a livello globale. Ed offrendo così a milioni di passeggeri ogni anno la possibilità di spostarsi in modalità più rispettose dell'ambiente. Sebbene gli autisti di Uber stiano passando all'elettrico 5 volte più velocemente rispetto ai clienti privati, i sondaggi condotti su questi operatori evidenziano che il prezzo dei Bev e la disponibilità di finanziamenti rimangono i principali ostacoli al passaggio all'elettrico.

L'inziativa siglata con Uber dunque sul fatto che le auto Byd hanno costi di manutenzione e riparazione inferiori e si prestano al ride sharing grazie all'ampia gamma di modelli, alle prestazioni superiori delle batterie e all'eccellente qualità costruttiva. Inoltre un concreto incentivo al passaggio all'elettrico è costituito dalla disponibilità di iniziative congiunte che potranno includere anche sconti sulla ricarica, manutenzione del veicolo o assicurazione, nonché offerte di finanziamento e di leasing, in funzione dei singoli mercati. «Uber e Byd condividono l'impegno a innovare per un mondo più pulito e più green - ha dichiarato Chuanfu Wang, presidente di Byd - Sono entusiasta di lavorare insieme a Uber verso questo futuro».